Вычисли периметр и площадь прямоугольника, длина которого равна 7 м, а ширина в 10 р??з меньше
Математика
Вычисли периметр и площадь прямоугольника, длина которого равна 7 м, а ширина в 10 р??з меньше
Ответ(ы):
Гость:
7+10*2=34(м) периметр 7*10=70( м) площадь
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