Вычисли периметр и площадь прямоугольника, длина которого равна 7 м, а ширина в 10 р??з меньше

Математика

Вычисли периметр и площадь прямоугольника, длина которого равна 7 м, а ширина в 10 р??з меньше

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