Решите 1110,1112(1), пожалуйста!!!
Математика
Решите 1110,1112(1), пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
1110.АОС=ЕОВ => АОС= 130-40=90 1112. 75,75,105,105
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