Почему бабушка несмотря на обман внука купила ему пряник конем
Литература
Почему бабушка несмотря на обман внука купила ему пряник конем
Ответ(ы):
Гость:
Бабушка, несмотря на обман внука, купила ему «пряник конём» , т.к. она его любит. Бабушка будет всегда ему родным человеком, она наверняка хотела, чтобы это было ему уроком, чтобы ему было стыдно.
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