Решите двойное неравенство -3lt;1+2xlt;4 1lt;=3-xlt;=5 -7lt; 2x-5lt;=1
Математика
Решите двойное неравенство -3lt;1+2xlt;4 1lt;=3-xlt;=5 -7lt; 2x-5lt;=1
Ответ(ы):
Гость:
-3<1+2x<4 | -1 -4<2x<3 | /2 -2<x<1.5 1<=3-x<=5 |-3 -2<=-x<=2 |*(-1) 2>=x>=-2 -7< 2x-5<=1 |+5 -1< 2x<=6 |/2 -0.5 < x <= 3
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