ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000
Ответ(ы):
Гость:
1724:10=172 ост(4). 172*10+4=1720+4=1724 2540:100=25ост(40), 25*100+40=2500+40=2540 65032:1000=65ост(32), 65*1000+32=65000+32=65032
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