Выбери величины и Вырази их в других единицах измерения Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 6 часов планета Марс за 88 суток помогите срочно надо

Математика

Выбери величины и Вырази их в других единицах измерения Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 6 часов планета Марс за 88 суток помогите срочно надо

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