Выбери величины и Вырази их в других единицах измерения Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 6 часов планета Марс за 88 суток помогите срочно надо
Математика
Выбери величины и Вырази их в других единицах измерения Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 6 часов планета Марс за 88 суток помогите срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
365 х 24=8 760 часов 8760 х 60=525 600 минут 88 х 24=2 112 часов 2112 х 60=126 720 минут
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