Чему равен коэффициент при b: b+a-3? а) 1 б) -1 в) 0 г) коэффициента нет

Алгебра

Чему равен коэффициент при b: b+a-3? а) 1 б) -1 в) 0 г) коэффициента нет

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