Чему равен коэффициент при b: b+a-3? а) 1 б) -1 в) 0 г) коэффициента нет
Алгебра
Чему равен коэффициент при b: b+a-3? а) 1 б) -1 в) 0 г) коэффициента нет
Ответ(ы):
Гость:
Если перед буквой нет ни числа, ни знака, ответ - a) 1,
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