мы утверждения Обведи › „ . ' И в древнем Киеве И В древнем Н " роде были Софийские соборы Первую берестяную грамоту наши Переславль ` ш . и Древним Новгородом управляли таты всадники Ё ока Первым великим князем Киевским 6 * ру...

Окружающий мир

мы утверждения Обведи › „ . ' И в древнем Киеве И В древнем Н " роде были Софийские соборы Первую берестяную грамоту наши Переславль ` ш . и Древним Новгородом управляли таты всадники Ё ока Первым великим князем Киевским 6 * рус Ярослав Мудрый ‚ Золотые ворота в Киеве были как цены в веке

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