мы утверждения Обведи › „ . ' И в древнем Киеве И В древнем Н " роде были Софийские соборы Первую берестяную грамоту наши Переславль ` ш . и Древним Новгородом управляли таты всадники Ё ока Первым великим князем Киевским 6 * ру...
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мы утверждения Обведи › „ . ' И в древнем Киеве И В древнем Н " роде были Софийские соборы Первую берестяную грамоту наши Переславль ` ш . и Древним Новгородом управляли таты всадники Ё ока Первым великим князем Киевским 6 * рус Ярослав Мудрый ‚ Золотые ворота в Киеве были как цены в веке
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1да 2нет3нет4да5нетвот так вот
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Найдите значение выражения (3x-10y^2)/(2y-3)+5y+(2x-13y)/(3-2y) при y=-3.5 x=14 (m^2-n)/(m-7)-m-(6m)/(7-m) при m=2 n= -4