В первый день музей посетило 340 чел что в 2 раза меньше чем во второй день а в третий день на 276 человек больше чем в первый и второй день вместе Сколько всего человек посетил музей

Математика

В первый день музей посетило 340 чел что в 2 раза меньше чем во второй день а в третий день на 276 человек больше чем в первый и второй день вместе Сколько всего человек посетил музей

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