Надо найти площадь этой фигуры) Заранее спасибо.

Математика
Надо найти площадь этой фигуры) Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4*4+2=18см квадратных площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помагите продолжения скину
Ответить
Математика
В первый день музей посетило 340 чел что в 2 раза меньше чем во второй день а в третий день на 276 человек больше чем в первый и второй день вместе...
Ответить
Математика
Мама купила для Олега 15 тетрадий в клетку и широкую линейку и узкую линейку в Широ??ую линейку тетради в 7 раз больше чем в узкую сколько тетрадей...
Ответить
Математика
Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, если сумма его внутренних углов вме??те с одним из внешних равна 23/2 Распишите, пожалуйста, срочно ...
Ответить
Английский язык
Инфинитив to embrace to declare to shake to fight -поставить в прошедшее время -3-я форма глагола
Ответить