Помогите решить задачу и составить правильно условия! В магазине за два дня прода??и 80 рубашек. В первый день продали на 24 000 тг, а во второй день на 14 400 тг. Сколько рубашек продали в первый день и во второй день?
Математика
Помогите решить задачу и составить правильно условия! В магазине за два дня прода??и 80 рубашек. В первый день продали на 24 000 тг, а во второй день на 14 400 тг. Сколько рубашек продали в первый день и во второй день?
Ответ(ы):
Гость:
За два дня продали на 24000+14400=38400 тг. Стоимость одной рубашки 38400/80 = 480 тг В первый день продали 24000/480 = 50 рубашек Во второй день продали 80-50 = 30 рубашек
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