Помогите решить задачу и составить правильно условия! В магазине за два дня прода??и 80 рубашек. В первый день продали на 24 000 тг, а во второй день на 14 400 тг. Сколько рубашек продали в первый день и во второй день?

Математика

Помогите решить задачу и составить правильно условия! В магазине за два дня прода??и 80 рубашек. В первый день продали на 24 000 тг, а во второй день на 14 400 тг. Сколько рубашек продали в первый день и во второй день?

Автор: Гость