Пожалуйста найдите все эпитеты в рассказе Бунина В деревне))
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Пожалуйста найдите все эпитеты в рассказе Бунина В деревне))
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Эпитеты: незаметных, прекрасной, любящей, взволнованной, жестоком, самолюбивом, диком, молодой, одинокий, осенние, черных, холодных, серых, горных, тропического, отвратительный, маленьком, белый, разнообразной, высокой, ледяной, страшную, мутными, ровная, выжженная, пыльные, широкие, канареечными, безграничный, сухое, первобытное, заросшее, чинаровыми, цветущим
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