Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?
Геометрия
Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?
Ответ(ы):
Гость:
Начерти треугольник с этими сторонами и измерь углы транспортиром.
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