Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?

Геометрия

Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?

Автор: Гость