Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?

Геометрия
Помогите , пожалуйста. Как найти острые углы прямоугольного треугольника зная его стороны: a=9 ,b=40, c=7 ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начерти треугольник с этими сторонами и измерь углы транспортиром.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите плес срочненько :)
Ответить
История
Як ви гадаєте , чи може один гетьман який діє виключно в своїх інтересах , загальму??ати процес розвитку країни , перекреслити зусиля гетьманів , я...
Ответить
Математика
Найдите интегралы от функций, содержащих тригонометрическое выражение. Помогит??, пожалуйста.
Ответить
Математика
Скобка Икс плюс 420 скобка закрывается разделить на 8 равно 56
Ответить
Математика
Помогите решить задачу и составить правильно условия! В магазине за два дня прода??и 80 рубашек. В первый день продали на 24 000 тг, а во второй де...
Ответить