Пожалуйста помогите.нужны чисто ответы,решение не обязательно ,срочно
Алгебра
Пожалуйста помогите.нужны чисто ответы,решение не обязательно ,срочно
Ответ(ы):
Гость:
1) x=4 2)x1=7 x2=-2 3)x1=-1 x2=5 4)x1=1 x2=4
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