Укажите номера верных утверждений.1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует.3) Если в ромбе один из углов равен 900, то такой ро...
Геометрия
Укажите номера верных утверждений.1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует.3) Если в ромбе один из углов равен 900, то такой ромб — квадрат. 4) В любом параллелограмме диагонали равны.
Ответ(ы):
Гость:
1, 3, 4. Насчет 2 не уверен.
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