Выделите суффикс,от каких слов образованы данные однокоренные слова.Напишите: С??ова-бумажка,вагончик,водный,голосок,головушка,ежиха,жизненный,признавать,прыгнуть,кратчайший
Русский язык
Выделите суффикс,от каких слов образованы данные однокоренные слова.Напишите: С??ова-бумажка,вагончик,водный,голосок,головушка,ежиха,жизненный,признавать,прыгнуть,кратчайший
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