Выделите целую часть чесла тридцать один восьмых

Гость: Гость:

Чтобы выделить целую часть дроби достаточно просто вспомнить что черта дроби означает деление. Делим 31 на 8 (можно на калькуляторе) получаем 3.875. так вот, целая часть это то что перед запятой, а после запятой это дробная часть =)