Выделите целую часть чесла тридцать один восьмых

Математика
Выделите целую часть чесла тридцать один восьмых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы выделить целую часть дроби достаточно просто вспомнить что черта дроби означает деление. Делим 31 на 8 (можно на калькуляторе) получаем 3.875. так вот, целая часть это то что перед запятой, а после запятой это дробная часть =)
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