Выделите целую часть из дроби: 64/15 43/12 80/9 78/25 и второе задание сократите дробь и выд??лите из неё целую часть 40/15 56/12 42/9 22/4 50/6

Математика

Выделите целую часть из дроби: 64/15 43/12 80/9 78/25 и второе задание сократите дробь и выд??лите из неё целую часть 40/15 56/12 42/9 22/4 50/6

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