Выдилительная система пингвинов

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Органы выделения. Строение органов выделения сходно с таковыми пресмыкающихся. Парные метанефрические почки очень велики, что связано с усиленным обменом веществ у птиц. Почка представляет собой удлиненное плоское тело, подразделенное на три лопасти. Располагаются почки под спинными стенками таза. От каждой почки отходит мочеточник, открывающийся в средний отдел клоаки. В клоаке происходит обратное поглощение воды из мочи. Мочевого пузыря нет. Благодаря этому густая, кашицеобразная моча птиц, состоящая, как и у пресмыкающихся, главным образом из мочевой кислоты, не задерживается в организме, что способствует облегчению тела, а также экономному расходованию воды в организме птицы.