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Вынести за скобки общий множитель: 9с-3а-6b
Математика
Вынести за скобки общий множитель: 9с-3а-6b
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Ответ: 9с-3а-6b=3(3с-а-2b)
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