Запешите выражение в виде суммы: 1) 3×(с-8-2d) 2) (0,1a+0,2-0,3c)×(-10) 3) (1/2a-2/3b-3/4)×(-12)
Математика
Запешите выражение в виде суммы: 1) 3×(с-8-2d) 2) (0,1a+0,2-0,3c)×(-10) 3) (1/2a-2/3b-3/4)×(-12)
Ответ(ы):
Гость:
1) 3c+(-24) +(-6d) 2) -a+(-2) + 3c 3) -6a+8b+9
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