Сколько теплиц длиной 20м и шириной 5м поместится на участке земли площадью 1га
Математика
Сколько теплиц длиной 20м и шириной 5м поместится на участке земли площадью 1га
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