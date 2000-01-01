Как решить уравнение (х+2 целых пять шестых):20+7целых одна пятая=7целых одна вторая
Математика
Как решить уравнение (х+2 целых пять шестых):20+7целых одна пятая=7целых одна вторая
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