Переводчик с русскова на английский

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Переводчик с русскова на английский
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Ответ(ы):
Гость:
Лев-lion, животное-animal, уходи-go away, back-назад, битва, сражение-battle, звонок-bell.
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