Тема: Владимир Святославович. Принятие христианства 1. Каковы были причины приня??ия христианства Древнерусским государством? 2. Какие события предшествовали Крещению Руси? О чём они свидетельствовали?
История
Тема: Владимир Святославович. Принятие христианства 1. Каковы были причины приня??ия христианства Древнерусским государством? 2. Какие события предшествовали Крещению Руси? О чём они свидетельствовали?
Ответ(ы):
Гость:
1.Владимир понял что удерживать под своей властью все славянские земли операясь лишь на военную силу нельзя . Нужна была другая сила и эту силу он увидел в христианстве. 2. В 987 году в войсках византийского имератора вспыхнул бунт, и тот обратился к Владимиру с просьбой о помощи. Князь согласился, но потребовал, чтобы император отдал ему в жены свою сестру Анну. Этот брак поднял авторитет киевского князя. Он женился на ней и в 988 году принял крещение.
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