Тема: Владимир Святославович. Принятие христианства 1. Каковы были причины приня??ия христианства Древнерусским государством? 2. Какие события предшествовали Крещению Руси? О чём они свидетельствовали?

Гость: Гость:

1.Владимир понял что удерживать под своей властью все славянские земли операясь лишь на военную силу нельзя . Нужна была другая сила и эту силу он увидел в христианстве. 2. В 987 году в войсках византийского имератора вспыхнул бунт, и тот обратился к Владимиру с просьбой о помощи. Князь согласился, но потребовал, чтобы император отдал ему в жены свою сестру Анну. Этот брак поднял авторитет киевского князя. Он женился на ней и в 988 году принял крещение.