Решите пожалуйста!Приведите к многочлену стандартного вида выражение:(a-6)(a+5)(a-1)-(a^2-2a)(a+1)
Алгебра
Решите пожалуйста!Приведите к многочлену стандартного вида выражение:(a-6)(a+5)(a-1)-(a^2-2a)(a+1)
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