Какой материал для письма использовали наши предки
История
Какой материал для письма использовали наши предки
Ответ(ы):
Гость:
Древние египтяни писали на папируси.Это балотное растеня,каторое расло в египте почти повсюду и считалась царским. Для письма древние люди также изпользвали пергамент- выдиленные шкуры различных животных. В великом Новгороде и других северных городах России писали на бересте- верхним слое коры дерева.
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