Какой материал для письма использовали наши предки

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Какой материал для письма использовали наши предки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Древние египтяни писали на папируси.Это балотное растеня,каторое расло в египте почти повсюду и считалась царским. Для письма древние люди также изпользвали пергамент- выдиленные шкуры  различных животных. В великом Новгороде и других северных городах России писали на бересте- верхним слое коры дерева.
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