Паром проплыл 20 км за 100 минут. Найти скорость.
Математика
Паром проплыл 20 км за 100 минут. Найти скорость.
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