Помогите пожалуйста решить все 3 задания, пожалуйста помогите

Гость: Гость:

1=2 накрест лежащие , 122:2 = 61 -это 1=2. 1и 3 смежные -значит 3=180-61= 119, 3=5тк вертикальные =119 , 1 и 4 вертик значит 1=4=61, 5=6 тк накрест леж =119, 6=8 тк вертик =119, 2и 7 вертик = 61 Ответ: 3=119, 4= 61, 5 = 119, 6=119, 7= 61, 8 = 119. Это 2 задача.