Эта героиня превратилась в артистку цирка благодаря громкому военному оркестру соук или каштанка?

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Эта героиня превратилась в артистку цирка благодаря громкому военному оркестру соук или каштанка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каштанка наверное))))))))
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