Эта героиня превратилась в артистку цирка благодаря громкому военному оркестру соук или каштанка?
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Эта героиня превратилась в артистку цирка благодаря громкому военному оркестру соук или каштанка?
Ответ(ы):
Гость:
Каштанка наверное))))))))
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Английский язык
Помогите пожалуйста!Мне очень надо!Напишите время по английски. 9:15, 11:30, 1:40, 2:50, 3:30, 4:05, 6:10, 8:45