Через какие города проходил великий шелковый путь
История
Через какие города проходил великий шелковый путь
Ответ(ы):
Гость:
Этих городов очень много. Великий Шёлковый путь проходил практически через все города, которые были между Китаем и остальным миром. Основное направление караванных троп шло от Сианя (столицы династии Хань) через Ланчжоу к "воротам Китая" — городу Дунхуан.
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