Переведите диалог на фото.Надо Срочно!Пожалуйста помогите!

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Джеймс: Привет Майк! Что делаешь?                                                               Майк: Я жду моего папу. Он рисует больницу.                                                 Джеймс: Он художник?                                                                                     Майк: Да. Я иногда встречаюсь с ним после школы, затем мы садимся на автобус домой.                                                                                                 Джеймс: Он-учитель. Смотри! Вот он, через дорогу. Он машет на прощание детей. Мы обычно вместе идём домой. Пошли встретимся с ним.                   Майк: Ок. пошли втретимся с моим папой                                                         Джеймс: Ок! пошли       
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