Переведите диалог на фото.Надо Срочно!Пожалуйста помогите!

Гость: Гость:

Джеймс: Привет Майк! Что делаешь? Майк: Я жду моего папу. Он рисует больницу. Джеймс: Он художник? Майк: Да. Я иногда встречаюсь с ним после школы, затем мы садимся на автобус домой. Джеймс: Он-учитель. Смотри! Вот он, через дорогу. Он машет на прощание детей. Мы обычно вместе идём домой. Пошли встретимся с ним. Майк: Ок. пошли втретимся с моим папой Джеймс: Ок! пошли