ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ИЗ СКАЗКИ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ИЗ СКАЗКИ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
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Синее море, ветхая землянка, разбитое корыто, морская трава, золотая рыбка, человечий голос, ласковое слово, великое чудо, новое корыто, сварливая баба, кирпичная , белёная труба, дубовые , тесовые вороты, чёрная крестьянка, столбовая дворянка, дорогая , соболья душегрейка, парчовая кичка, золотые перстни, красные сапожки, усердные слуги, вольная царица, целое царство, печатный пряник, заморские вины, грозная стража, старый невежа, царские палаты, морская владычица, чёрная буря, сердитые волны.
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