Какое число нужно разделить на семь чтобы частное оказалось равным пять целым четыре седьмым

Математика
Какое число нужно разделить на семь чтобы частное оказалось равным пять целым четыре седьмым
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