15 баллов!!!! Решите три задачи по геометрии с решением

Биология
15 баллов!!!! Решите три задачи по геометрии с решением
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Гость:
Я думаю 9 ответ  1,5     но я только думаю
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15 баллов!!!! Решите три задачи по геометрии с решением
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