Плиз помогите в 20 веке не был изобретён: компьютер, пароход, видеомагнитофон

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Плиз помогите в 20 веке не был изобретён: компьютер, пароход, видеомагнитофон
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Плиз помогите в 20 веке не был изобретён: компьютер, пароход, видеомагнитофон
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