14 вопрос плииииз очень надо

Математика
14 вопрос плииииз очень надо
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Ответ(ы):
Гость:
6 треугольников, опечатка
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