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Разложите на множители: а в квадрате-б в квадрате-а+б
Алгебра
Разложите на множители: а в квадрате-б в квадрате-а+б
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Ответ(ы):
Гость:
(а+а)-(б+б)-а+б Наверн так:3
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