Задача: в каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 бере??ы. Сколько всего деревьев было посажено в 30 школах города?

Математика

Задача: в каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 бере??ы. Сколько всего деревьев было посажено в 30 школах города?

Автор: Гость