Задача: в каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 бере??ы. Сколько всего деревьев было посажено в 30 школах города?
Математика
Задача: в каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 бере??ы. Сколько всего деревьев было посажено в 30 школах города?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача: в каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 бере??ы. Сколько всего деревьев было посажено в 30 школах города?
Английский язык
Помогите не могу. Fill in the table. Надо заполнить таблицу со словами Great Britain, Kremlin, Tower of London, Big Ben, Washington, Neva, Russian ...
Английский язык
Помогите не могу. Fill in the table. Надо заполнить таблицу со словами Great Britain, Kremlin, Tower of London, Big Ben, Washington, Neva, Russian ...