во сколько раз изменится сила взаимодействия между двумя точечными заряжеными телами . если заряд одного из них увеличить в в 3 раза :уменшить в 3раза?
Физика
во сколько раз изменится сила взаимодействия между двумя точечными заряжеными телами . если заряд одного из них увеличить в в 3 раза :уменшить в 3раза?
Ответ(ы):
Гость:
Увеличится в 3 раза, уменьшится в 3 раза, так как между кулоновской силой и зарядом частиц прямая зависимость F=q1*q2*k/r2, r-расстояние между частицами или телами несущими заряд
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