во сколько раз изменится сила взаимодействия между двумя точечными заряжеными телами . если заряд одного из них увеличить в в 3 раза :уменшить в 3раза?

Физика

во сколько раз изменится сила взаимодействия между двумя точечными заряжеными телами . если заряд одного из них увеличить в в 3 раза :уменшить в 3раза?

Автор: Гость