Как вы думаете, почему была восстановлена наследственная монархия?
История
Как вы думаете, почему была восстановлена наследственная монархия?
Ответ(ы):
Гость:
При выборах или голосованиях, в древние и средние века, царил хаос (т.к практически каждый граф или барин хотел иметь власть). В то время государству нужен был постоянный правитель, но что бы после его смерти не появился хаос в стране, предлагалось передовать власть наследнику, дабы избежать долгой власти временного правительства, как это было после смерти Ивана Грозного, и смуты.
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