Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии: 67, 65, 63, ... С последовательным решением пожалуйста

Алгебра
Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии: 67, 65, 63, ... С последовательным решением пожалуйста
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