Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии: 67, 65, 63, ... С последовательным решением пожалуйста

Алгебра

Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии: 67, 65, 63, ... С последовательным решением пожалуйста

Автор: Гость