Полное имя Геннадий Геннадьевич Головкин.Прозвище на ринге:Монстер,Бог войны,Каз??хский тайсон.Дата рождения 8 апреля 1982 года.32 года.Полный прост 180 см.Гражданин Казахстана. Помогите пожалуйста перевести на каз яз.

Қазақ тiлi
Полное имя Геннадий Геннадьевич Головкин.Прозвище на ринге:Монстер,Бог войны,Каз??хский тайсон.Дата рождения 8 апреля 1982 года.32 года.Полный прост 180 см.Гражданин Казахстана. Помогите пожалуйста перевести на каз яз.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полное имя:Геннадий Геннадьевич Головкин Прозвище: "Monster" (Монстр)  "God of War" (Бог Войны) GGG (Triple G) "Kazakh Tyson" (Казахский Тайсон) Гражданство: Казахстан Дата рождения:8 апреля 1982 (32 года) Место рождения: Караганда,Казахская ССР,СССР Проживание: Штутгарт,Германия Весовая категория: Средний вес (до 72,574 кг) Стойка:Левосторонняя (правша) Рост:180 см Размах рук:178 см Тренер:Абель Санчес Промоутер:Том Леффлер
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