Полное имя Геннадий Геннадьевич Головкин.Прозвище на ринге:Монстер,Бог войны,Каз??хский тайсон.Дата рождения 8 апреля 1982 года.32 года.Полный прост 180 см.Гражданин Казахстана. Помогите пожалуйста перевести на каз яз.

Қазақ тiлi

Полное имя Геннадий Геннадьевич Головкин.Прозвище на ринге:Монстер,Бог войны,Каз??хский тайсон.Дата рождения 8 апреля 1982 года.32 года.Полный прост 180 см.Гражданин Казахстана. Помогите пожалуйста перевести на каз яз.

Автор: Гость