Почему нижние ветви у сосен отмирают , а у ели нет ? помогите пожалуйста очень надо ))))

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Сосна - светолюбивое растение и если ее веточкам не достает солнца, то они умирают. Именно поэтому до веток сосны так высоко, практически только ее макушка имеет колючую шапку из иголок. Нижние ветви быстро отмирают, но долго держатся на дереве, что ​нередко приводит к снеговалам, поскольку густая крона задерживает ​много снега. ￼ осна - светолюбивое растение и если ее веточкам не достает солнца, то они умирают. Именно поэтому до веток сосны так высоко, практически только ее макушка имеет колючую шапку из иголок. Нижние ветви быстро отмирают, но долго держатся на дереве, что ​нередко приводит к снеговалам, поскольку густая крона задерживает ​много снега. Ель же не нуждается в таком количестве света, как сосна, и вполне довольствуется несколькими лучиками в темной лесной чаще. В отличие от сосны, она теневынослива. Нижние ветки ее не отмирают и сохраняются, поэтому в еловых лесах темно и сыро. В еловом лесу вследствие сильного затенения быстро погибают поросли почти всех древесных пород.