Дайте полный ответ Был ли А.Михайлович тишайшим?
История
Дайте полный ответ Был ли А.Михайлович тишайшим?
Ответ(ы):
Гость:
Алексей Михайлович Романов получил в народе прозвище "тишайший" за очень мягкий характер, уважение к своим подданым. Но многие говорили, что иногда этот мягкий характер сопровождался вспышками гнева. Хотя, время, в которое он правил никак нельзя назвать тихим. В его время было очень много бунтов.
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