Два резистора 5 ом и 15 ом соединены последовательно.Сила тока в цепи 4 а. Найдите на??ряжения каждом резисторе и общее напряжение цепи

Физика
Два резистора 5 ом и 15 ом соединены последовательно.Сила тока в цепи 4 а. Найдите на??ряжения каждом резисторе и общее напряжение цепи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На первом резисторе: U1=5 ом * 4 а= 20 В. на втором рехисторе: U2=15 ом * 4 а= 60 В. Общее напрежение: Uобщ.=(5ом+15ом)*4а=80 В.
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