Помогите пожалуйста! решите систему уравнений а+b=9 b^2+a=29 Уже по разному решала, с??всем не получается(

Алгебра

Помогите пожалуйста! решите систему уравнений а+b=9 b^2+a=29 Уже по разному решала, с??всем не получается(

Автор: Гость