Помогите пожалуйста! решите систему уравнений а+b=9 b^2+a=29 Уже по разному решала, с??всем не получается(
Алгебра
Помогите пожалуйста! решите систему уравнений а+b=9 b^2+a=29 Уже по разному решала, с??всем не получается(
Ответ(ы):
Гость:
A+b=9 b^2+a=29 a=9-b b^2+9-b-29=0 b^2-b-20=0 D=1^2-4*1*(-20)=1+80=81 b1=(1-9)/(2*1)=-8/2=-4 b2=(1+9)/(2*1)=10/2=5 b=-4. b=5 a=9-(-4) a=9-5 b=-4. b=5 a=13. a=4
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