Помогите уравнение сложное плиз по программе занковцев 330

Математика
Помогите уравнение сложное плиз по программе занковцев 330
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