На каком расстоянии нужно расположить два заряда 4 и 5 нкл, чтобы они отталкивались с силой 12 мн

Физика

На каком расстоянии нужно расположить два заряда 4 и 5 нкл, чтобы они отталкивались с силой 12 мн

Автор: Гость