На каком расстоянии нужно расположить два заряда 4 и 5 нкл, чтобы они отталкивались с силой 12 мн
Физика
На каком расстоянии нужно расположить два заряда 4 и 5 нкл, чтобы они отталкивались с силой 12 мн
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