Пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м под действием некоторой силы удлинилась ??а 5 см.Каков коэффициент жесткости другой пружины,которая под действием той же силы удлинилась на 1 см? (пожалуйста,помогите!И распишите каждую...
Физика
Пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м под действием некоторой силы удлинилась ??а 5 см.Каков коэффициент жесткости другой пружины,которая под действием той же силы удлинилась на 1 см? (пожалуйста,помогите!И распишите каждую формулу и решение)буду очень благодарна!♥
Ответ(ы):
Гость:
Задача решается по закону Гука, Fупр=k1*x1, где к1 - жёсткость 1 пружины, х1-удлинение 1пружины . Fупр= 100*0,05=5Н, значит сила, растягивающая пружину равна 5Н, 0,05м=5см. Коэффициет жёсткости (или просто жёсткость) второй пружины находим из закона Гука, к2=Fупр/х2=5/0,01=500Н/м, перевела в СИ 1см=0,01м Ответ: к2=500Н/м
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