Пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м под действием некоторой силы удлинилась ??а 5 см.Каков коэффициент жесткости другой пружины,которая под действием той же силы удлинилась на 1 см? (пожалуйста,помогите!И распишите каждую...

Физика

Пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м под действием некоторой силы удлинилась ??а 5 см.Каков коэффициент жесткости другой пружины,которая под действием той же силы удлинилась на 1 см? (пожалуйста,помогите!И распишите каждую формулу и решение)буду очень благодарна!♥

Автор: Гость